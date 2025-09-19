Елена Радионова: у Петросян абсолютно нормальные оценки и хороший прокат

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова прокомментировала прокат короткой программы российской фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Прокат Аделии Петросян я могу оценить как хороший и боевой. Что касается оценок, она потеряла баллы на лутце из-за небольшой помарки, и на вращении третьего уровня. Всё это сложилось. Понятно, что если бы в короткой программе всё было сделано идеально, она получила бы больше. В целом это абсолютно нормальные оценки и хороший прокат. Желаю ей удачи в произвольной программе», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября. Квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.