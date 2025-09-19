Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова: у Петросян абсолютно нормальные оценки и хороший прокат

Елена Радионова: у Петросян абсолютно нормальные оценки и хороший прокат
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова прокомментировала прокат короткой программы российской фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026, который проходит в Пекине (Китай).

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 10:30 МСК
Окончено

«Прокат Аделии Петросян я могу оценить как хороший и боевой. Что касается оценок, она потеряла баллы на лутце из-за небольшой помарки, и на вращении третьего уровня. Всё это сложилось. Понятно, что если бы в короткой программе всё было сделано идеально, она получила бы больше. В целом это абсолютно нормальные оценки и хороший прокат. Желаю ей удачи в произвольной программе», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября. Квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.

Материалы по теме
Петросян обыгрывает экс-россиянку меньше чем на балл! Будет первой? LIVE отбора ОИ-2026
Live
Петросян обыгрывает экс-россиянку меньше чем на балл! Будет первой? LIVE отбора ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android