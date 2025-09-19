Тарасова: хорошо, что Тутберидзе в Пекине с Петросян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о присутствии заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине (Китай) с фигуристкой Аделией Петросян.
Стоит отметить, что Тутберидзе не выводила Петросян на короткую программу. Аделию сопровождал член делегации Федерации фигурного катания России Валерий Артюхов.
«Это хорошо, что Этери там, но деталей я не знаю. А Валера — грамотный и хороший человек. Всего хорошего перед произвольной программой нашей любимой Аделии», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
За выступление в короткой программе Петросян получила от судей 68,72 балла. Аделия выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером.