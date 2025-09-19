Скидки
Тарасова: хорошо, что Тутберидзе в Пекине с Петросян

Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о присутствии заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине (Китай) с фигуристкой Аделией Петросян.

Стоит отметить, что Тутберидзе не выводила Петросян на короткую программу. Аделию сопровождал член делегации Федерации фигурного катания России Валерий Артюхов.

