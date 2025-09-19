Видео: прокат короткой программы Аделии Петросян на отборе на Олимпиаду
Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян выступила с короткой программой в квалификации Олимпийских игр 2026 года в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката спортсменки.
Права на видео принадлежат ООО «Окко». Также посмотреть прокат можно по ссылке.
Судьи оценили выступление Петросян в 68,72 балла. Россиянка лидирует после трёх разминок.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Жуйян Чжан
Китай
62.78
Напомним, для того чтобы успешно квалифицироваться на Олимпийские игры — 2026, россиянка должна финишировать в топ-5 по итогам турнира. Произвольная программа у женщин пройдёт в субботу, 20 сентября. Начало — в 12:10 мск.
