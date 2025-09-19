Петросян получила худшую оценку за короткую программу на международном уровне в карьере
Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян выступила с короткой программой в квалификации Олимпийских игр 2026 года в Пекине (Китай). Судьи оценили выступление россиянки в 68,72 балла. Это стало худшим результатом Петросян за короткую программу в карьере на международном уровне.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Жуйян Чжан
Китай
62.78
Ранее Петросян на международном уровне выступала на двух этапах юниорского Гран-при ISU в сезоне-2021/2022. В Словакии Аделия получила оценку 70,86 за короткую программу, в Любляне (Словения) — 69,3.
На отборе на Олимпиаду Аделия Петросян выполнила двойной аксель, тройной лутц с помаркой на приземлении и каскад тройной флип — тройной тулуп. Три вращения и дорожку шагов спортсменка сделала на четвёртый уровень.
