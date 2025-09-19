Скидки
В Госдуме высказались о результатах Петросян в квалификации на Олимпийские игры

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв оценил выступление фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Очень надеемся, что у Аделии Петросян всё будет удачно. Для нас важна победа! Мы считаем, что путёвка на Олимпийские игры не помешает, ведь от России будет не так много участников на Олимпиаде. Надеемся, что с её участием будут связаны наши ожидания на Олимпийских играх», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За выступление Петросян получила от судей 68,72 балла. Аделия выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером.

