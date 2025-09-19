Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Петросян получила худшую за четыре года оценку за короткую программу на отборе на ОИ

Петросян получила худшую за четыре года оценку за короткую программу на отборе на ОИ
Комментарии

Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян выступила с короткой программой в квалификации Олимпийских игр 2026 года в Пекине (Китай). Судьи оценили выступление россиянки в 68,72 балла. Это стало худшим результатом Петросян за последние четыре года профессиональной карьеры.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Жуйян Чжан
Китай
62.78

Последние четыре года Петросян выступала на внутрироссийских соревнованиях, ни разу не получив за выступление с короткой программой оценку ниже 70 баллов. Хуже, чем на отборе к Олимпиаде, Аделия выступила только на этапе Кубка России в ноябре 2021 году. Тогда она получила оценку 66,11 балла.

Также результат Петросян в квалификации оказался худшим в её международной карьере.

