Петросян получила худшую за четыре года оценку за короткую программу на отборе на ОИ

Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян выступила с короткой программой в квалификации Олимпийских игр 2026 года в Пекине (Китай). Судьи оценили выступление россиянки в 68,72 балла. Это стало худшим результатом Петросян за последние четыре года профессиональной карьеры.

Последние четыре года Петросян выступала на внутрироссийских соревнованиях, ни разу не получив за выступление с короткой программой оценку ниже 70 баллов. Хуже, чем на отборе к Олимпиаде, Аделия выступила только на этапе Кубка России в ноябре 2021 году. Тогда она получила оценку 66,11 балла.

Также результат Петросян в квалификации оказался худшим в её международной карьере.