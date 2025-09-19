Траньков — о короткой программе Петросян в Пекине: не сомневался, что у неё всё получится

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026, который проходит в Пекине.
«Конечно, я смотрел, и с удовольствием. Рад за неё, нисколько не сомневался, что у неё всё получится. Была маленькая помарка, но абсолютно на опыте Аделя брови даже не повела. Чуть-чуть был выезд нечёткий, мизерная помарка, ничего страшного», — приводит слова Транькова ТАСС.
К моменту написания новости Петросян лидирует в короткой программе женщин, набрав 68,72 балла. Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября.
Квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.
- 19 сентября 2025
-
16:44
-
16:33
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:40
-
15:37
-
15:31
-
15:21
-
15:19
-
15:13
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:29
-
13:17
-
12:51
-
12:31
-
12:27
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
10:46
-
10:44
-
10:29
-
10:19