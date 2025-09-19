Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Траньков — о короткой программе Петросян в Пекине: не сомневался, что у неё всё получится

Траньков — о короткой программе Петросян в Пекине: не сомневался, что у неё всё получится
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026, который проходит в Пекине.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Жуйян Чжан
Китай
62.78

«Конечно, я смотрел, и с удовольствием. Рад за неё, нисколько не сомневался, что у неё всё получится. Была маленькая помарка, но абсолютно на опыте Аделя брови даже не повела. Чуть-чуть был выезд нечёткий, мизерная помарка, ничего страшного», — приводит слова Транькова ТАСС.

К моменту написания новости Петросян лидирует в короткой программе женщин, набрав 68,72 балла. Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.

