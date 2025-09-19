Траньков — о короткой программе Петросян в Пекине: не сомневался, что у неё всё получится

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе квалификационного турнира к Олимпийским играм — 2026, который проходит в Пекине.

«Конечно, я смотрел, и с удовольствием. Рад за неё, нисколько не сомневался, что у неё всё получится. Была маленькая помарка, но абсолютно на опыте Аделя брови даже не повела. Чуть-чуть был выезд нечёткий, мизерная помарка, ничего страшного», — приводит слова Транькова ТАСС.

К моменту написания новости Петросян лидирует в короткой программе женщин, набрав 68,72 балла. Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.