Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Леонова — о короткой программе Петросян: маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки

Леонова — о короткой программе Петросян: маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о прокате короткой программы фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпиаде – 2026, который проходит в Пекине (Китай), отметив, что при идеальном исполнении программы фигуристка может рассчитывать на более высокие оценки.

«Конечно, смотрела, это нельзя было пропустить, переживала, не знаю, как она вообще справилась с давлением и нервами. Если у меня поджилки тряслись, что происходило с ней? Но лутц, ошиблась на выезде, сразу к нему придрались, заминусовали, однако в целом я думаю, может быть, на 70 баллов или больше можно было рассчитывать при чистом идеальном прокате. А так, 68, в принципе, с её контентом, наверное, поставили как есть. Хотя, опять же, я думаю, что маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки, можно было пощедрее.

Но вообще первая разминка, посмотрим, что будут ставить опытным спортсменкам. Луна Хендрикс будет в последней разминке, чтобы для сравнения понимать», – приводит ТАСС слова Леоновой.

К моменту написания новости Петросян лидирует в короткой программе женщин, набрав 68,72 балла. Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм – 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.

Материалы по теме
Петросян лидирует после первого дня в Пекине. Она оставила позади двух чемпионок Европы
Live
Петросян лидирует после первого дня в Пекине. Она оставила позади двух чемпионок Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android