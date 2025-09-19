Леонова — о короткой программе Петросян: маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о прокате короткой программы фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпиаде – 2026, который проходит в Пекине (Китай), отметив, что при идеальном исполнении программы фигуристка может рассчитывать на более высокие оценки.

«Конечно, смотрела, это нельзя было пропустить, переживала, не знаю, как она вообще справилась с давлением и нервами. Если у меня поджилки тряслись, что происходило с ней? Но лутц, ошиблась на выезде, сразу к нему придрались, заминусовали, однако в целом я думаю, может быть, на 70 баллов или больше можно было рассчитывать при чистом идеальном прокате. А так, 68, в принципе, с её контентом, наверное, поставили как есть. Хотя, опять же, я думаю, что маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки, можно было пощедрее.

Но вообще первая разминка, посмотрим, что будут ставить опытным спортсменкам. Луна Хендрикс будет в последней разминке, чтобы для сравнения понимать», – приводит ТАСС слова Леоновой.

К моменту написания новости Петросян лидирует в короткой программе женщин, набрав 68,72 балла. Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм – 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.