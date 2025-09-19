Бестемьянова: минимальная была помарка, ничего в этом страшного нет

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями после просмотра проката короткой программы российской фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходит в Пекине.

«Прекрасный и профессиональный прокат, справилась с нервами. Будем надеяться, что и дальше так будет. Минимальная была помарка, ничего в этом страшного нет», – приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

К моменту написания новости Петросян лидирует в короткой программе женщин, набрав 68,72 балла. Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм – 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.