Бестемьянова: минимальная была помарка, ничего в этом страшного нет
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями после просмотра проката короткой программы российской фигуристки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходит в Пекине.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Жуйян Чжан
Китай
62.78
«Прекрасный и профессиональный прокат, справилась с нервами. Будем надеяться, что и дальше так будет. Минимальная была помарка, ничего в этом страшного нет», – приводит ТАСС слова Бестемьяновой.
К моменту написания новости Петросян лидирует в короткой программе женщин, набрав 68,72 балла. Фигуристки покажут свои произвольные программы 20 сентября.
Квалификационный турнир к Олимпийским играм – 2026 проходит в Пекине с 19 по 21 сентября.
