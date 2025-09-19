Губерниев высказался о прокате Петросян на квалификационном турнире к ОИ

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил выступление российской фигуристки, двукратной чемпионки России Аделии Петросян в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Петросян молодец! Всё сделала, что нужно. Верим в команду! Она должна отобраться. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За выступление Петросян получила от судей 68,72 балла. Аделия выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером. В прокате она допустила помарку на лутце.