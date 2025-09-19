Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губерниев высказался о прокате Петросян на квалификационном турнире к ОИ

Губерниев высказался о прокате Петросян на квалификационном турнире к ОИ
Комментарии

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил выступление российской фигуристки, двукратной чемпионки России Аделии Петросян в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Петросян молодец! Всё сделала, что нужно. Верим в команду! Она должна отобраться. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За выступление Петросян получила от судей 68,72 балла. Аделия выступила под четвёртым стартовым номером и является промежуточным лидером. В прокате она допустила помарку на лутце.

Материалы по теме
Петросян лидирует после первого дня в Пекине. Она оставила позади двух чемпионок Европы
Live
Петросян лидирует после первого дня в Пекине. Она оставила позади двух чемпионок Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android