Аделия Петросян выиграла короткую программу на олимпийском отборе в Пекине

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 68,72 балла.

Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, короткая программа: