Аделия Петросян выиграла короткую программу на олимпийском отборе в Пекине
Поделиться
Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 68,72 балла.
Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Луна Хендрикс
Бельгия
66.92
Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, короткая программа:
- Аделия Петросян (Россия) — 68,72.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 68,08.
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 66,92.
- Жуйян Чжан (Китай) — 62,78.
- Стефания Яковлева (Кипр) — 59,37.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 сентября 2025
-
18:17
-
17:11
-
16:44
-
16:33
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:40
-
15:37
-
15:31
-
15:21
-
15:19
-
15:13
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:29
-
13:17
-
12:51
-
12:31
-
12:27
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
10:46
-
10:44