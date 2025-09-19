Стало известно, почему в России за сутки до старта сменился вещатель отбора на Олимпиаду

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, почему телеканал не показывает отборочный турнир фигуристов к Олимпийским играм 2026 года, хотя ранее анонсировал трансляции. Теперь прямом эфире турнир транслирует онлайн-платформа Okko Sport.

«Мы не скрываем, что фигурное катание — редкий контент на нашем канале, однако, учитывая его значимость, в контексте выступления наших спортсменов – Аделии Петросян и Петра Гуменника – мы приняли решение вступить в переговоры по телевизионному контракту. Переговоры предсказуемо были не самыми лёгкими, однако наши усилия привели к положительному результату, и мы активно готовились порадовать всех болельщиков фигурного катания в России.

Тем удивительнее было вчера получить письмо от ISU о невозможности предоставления сигнала в связи с якобы имеющими место «санкциями». Телеканал «Матч ТВ» не находится под какими-либо ограничениями, а отзывы действующих прав на ранее закупленный контент, о которых мы сообщали ранее, происходили по инициативе руководства конкретных лиг и турниров. Тем не менее именно эта причина указана в письме в качестве основной.

Как это обычно бывает, дьявол кроется в мелочах, в нашем случае финансовых. Думаем, что в ISU прекрасно знают, что «Матч ТВ» активно и успешно работает со многими международными правообладателями и никаких «санкций» на канал не наложено. Но раз вы хотите показать ваших спортсменов, заплатите больше. Это хорошо знакомая нам история, которая, как знают наши уважаемые партнёры, с нами не работает. Увы, в ISU этого не знали, — повторюсь, фигурное катание не так часто появляется в нашем эфире.

Данное решение выбивается за рамки общепринятых деловых соглашений, профессиональной этики и практики в целом. «Матч ТВ» — это телеканал, который произвёл и показал тысячи часов прямого эфира из всех уголков мира с крупнейших международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира, и дорожит своей профессиональной репутацией, в том числе на международной арене. Мы категорически не согласны с решением ISU и готовим юридическую базу для соответствующего ответа.

При этом мы прекрасно понимаем ответственность, которую несём перед вами, миллионами зрителей, поэтому от себя лично и от всего телеканала приношу извинения за невозможность показать турнир, который мы предвкушали вместе с вами последние недели, и надеемся на ваше понимание», — написал Тащин в социальных сетях.