Петросян уступила по компонентам Губановой и Хендрикс в КП на отборе в Пекине

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян проиграла по компонентам Анастасии Губановой и Луне Хендрикс в короткой программе на отборочном турнире в Пекине (Китай). За компоненты Петросян получила 31,63 балла. Результат Губановой — 32,92, Хендрикс — 32,53.

По итогам короткой программы Петросян лидирует с результатом 68,72. Второе место занимает Губанова (68,08), тройку лидеров замыкает Хендрикс (66,92).

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, короткая программа: