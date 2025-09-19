Виктория Синицина отреагировала на выступление Петросян на квалификационном турнире к ОИ

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина оценила выступление российской фигуристки, двукратной чемпионки России Аделии Петросян в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Аделя молодец. Представляю какие эмоции она испытывает, поэтому давайте поддержим ребят в Пекине. Если вы думаете, что я не слежу и не переживаю, ошибаетесь!»

Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. За своё выступление она получила 68,72 балла. В прокате она допустила помарку на лутце.