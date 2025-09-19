Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
05:00 Мск
Фигурное катание Новости

Хендрикс отказалась отвечать на вопросы о Петросян на олимпийском отборочном турнире

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не стала отвечать на вопросы о россиянке Аделии Петросян на олимпийском отборочном турнире в Пекине (Китай).

«Без комментариев. Нет», — сказала Хендрикс журналистам в ответ на вопрос о Петросян.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Луна Хендрикс
Бельгия
66.92

По итогам короткой программы на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 Петросян получила 68,72 балла и стала лидером. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула Луна Хендрикс (66,92).

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, короткая программа:

  1. Аделия Петросян (Россия) — 68,72.
  2. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,08.
  3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 66,92.
  4. Жуйян Чжан (Китай) — 62,78.
  5. Стефания Яковлева (Кипр) — 59,37.
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

