Хендрикс отказалась отвечать на вопросы о Петросян на олимпийском отборочном турнире
Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не стала отвечать на вопросы о россиянке Аделии Петросян на олимпийском отборочном турнире в Пекине (Китай).
«Без комментариев. Нет», — сказала Хендрикс журналистам в ответ на вопрос о Петросян.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Луна Хендрикс
Бельгия
66.92
По итогам короткой программы на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 Петросян получила 68,72 балла и стала лидером. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула Луна Хендрикс (66,92).
