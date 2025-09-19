Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хендрикс отказалась отвечать на вопросы о Петросян на олимпийском отборочном турнире

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не стала отвечать на вопросы о россиянке Аделии Петросян на олимпийском отборочном турнире в Пекине (Китай).

«Без комментариев. Нет», — сказала Хендрикс журналистам в ответ на вопрос о Петросян.

По итогам короткой программы на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 Петросян получила 68,72 балла и стала лидером. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула Луна Хендрикс (66,92).

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, короткая программа: