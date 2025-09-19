Губанова: очень рада за Аделию Петросян, она хорошо откатала

Бывшая российская фигуристка, теперь представляющая Грузию, Анастасия Губанова высказалась о прокате россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

«Конечно, рада Аделии. Я всем рада, я дружелюбный человек. Смотрела её выступление, на меня это никак не влияет. Очень рада за неё, она хорошо откатала. Конкуренция возросла в связи с появлением Петросян? Я всё равно рада. На льду мы же такие же люди. Понятное дело, на льду соперничество присутствует, но я стараюсь это ограничивать и хорошо общаться, просто как девочки. Я с маленького возраста её знаю. Сейчас пообщаться не удалось, так как концентрация перед соревнованиями превыше всего», – приводит слова Губановой «РИА Новости Спорт».

Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. За своё выступление она получила 68,72 балла. В прокате она допустила помарку на лутце.