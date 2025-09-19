Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губанова: очень рада за Аделию Петросян, она хорошо откатала

Губанова: очень рада за Аделию Петросян, она хорошо откатала
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, теперь представляющая Грузию, Анастасия Губанова высказалась о прокате россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

«Конечно, рада Аделии. Я всем рада, я дружелюбный человек. Смотрела её выступление, на меня это никак не влияет. Очень рада за неё, она хорошо откатала. Конкуренция возросла в связи с появлением Петросян? Я всё равно рада. На льду мы же такие же люди. Понятное дело, на льду соперничество присутствует, но я стараюсь это ограничивать и хорошо общаться, просто как девочки. Я с маленького возраста её знаю. Сейчас пообщаться не удалось, так как концентрация перед соревнованиями превыше всего», – приводит слова Губановой «РИА Новости Спорт».

Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. За своё выступление она получила 68,72 балла. В прокате она допустила помарку на лутце.

Материалы по теме
Нормально! Петросян справилась с давлением и обошла сразу двух чемпионок Европы
Нормально! Петросян справилась с давлением и обошла сразу двух чемпионок Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android