Аделия Петросян лидирует в отборе на Олимпиаду. Фото с выступления россиянки в Пекине
Сегодня, 19 сентября, стартовал квалификационный турнир к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). В женском одиночном катании после короткой программы лидирует россиянка Аделия Петросян. За своё выступление она получила 68,72 балла.
«Чемпионат» публикует фото с выступления Аделии Петросян в Пекине.
Второе место после короткой программы занимает представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).
Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, короткая программа:
- Аделия Петросян (Россия) — 68,72.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 68,08.
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 66,92.
- Жуйян Чжан (Китай) — 62,78.
- Стефания Яковлева (Кипр) — 59,37.
Комментарии