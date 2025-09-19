Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян лидирует в отборе на Олимпиаду. Фото с выступления россиянки в Пекине

Сегодня, 19 сентября, стартовал квалификационный турнир к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). В женском одиночном катании после короткой программы лидирует россиянка Аделия Петросян. За своё выступление она получила 68,72 балла.

«Чемпионат» публикует фото с выступления Аделии Петросян в Пекине.

Второе место после короткой программы занимает представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, короткая программа:

  1. Аделия Петросян (Россия) — 68,72.
  2. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,08.
  3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 66,92.
  4. Жуйян Чжан (Китай) — 62,78.
  5. Стефания Яковлева (Кипр) — 59,37.
