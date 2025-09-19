Бетина Попова оценила выступление Петросян на отборе к ОИ

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова высказалась о прокате россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

— Она огромная умница! Смогла справиться с этой действительно трудной задачей, которую перед ней поставили, с этой ответственностью. И сделала это, как я считаю, на высочайшем уровне, несмотря на «кьюшку» (q – символ в протоколе, которое обозначает недокрут в четверть) на лутце и вращение третьего уровня. В целом всё остальное было выполнено достойно.

— Что можете сказать про судейство? Оно было строгим или лояльным?

— Я считаю, что Аделия совершенно правильно сказала: «Нормально». Я с ней согласна. Не было никаких перегибов — ни в одну, ни в другую сторону, — сказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.