Бетина Попова считает, что ISU имеет право не публиковать фото нейтральных фигуристов

Победительница Универсиады-2019 по фигурному катанию Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, считает, что ISU имеет право не публиковать фото нейтральных фигуристов.

— ISU сильно игнорирует нейтральных спортсменов — их не показывают в промороликах, социальных сетях. Хотя на этом турнире они являются фаворитами. Что думаете по этому поводу?

— Мы знаем, что наши нейтральные спортсмены — фавориты турнира. Но мне кажется, что ISU руководствуется логикой, что это спортсмены без рейтинга, которых якобы никто не знает на международной арене: ни Петю, ни Аделию не видели. Поэтому они имеют полное право не ставить их на заставки, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.