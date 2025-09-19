Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ квалификация. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бетина Попова считает, что ISU имеет право не публиковать фото нейтральных фигуристов

Бетина Попова считает, что ISU имеет право не публиковать фото нейтральных фигуристов
Комментарии

Победительница Универсиады-2019 по фигурному катанию Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, считает, что ISU имеет право не публиковать фото нейтральных фигуристов.

— ISU сильно игнорирует нейтральных спортсменов — их не показывают в промороликах, социальных сетях. Хотя на этом турнире они являются фаворитами. Что думаете по этому поводу?
— Мы знаем, что наши нейтральные спортсмены — фавориты турнира. Но мне кажется, что ISU руководствуется логикой, что это спортсмены без рейтинга, которых якобы никто не знает на международной арене: ни Петю, ни Аделию не видели. Поэтому они имеют полное право не ставить их на заставки, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
Нормально! Петросян справилась с давлением и обошла сразу двух чемпионок Европы
Нормально! Петросян справилась с давлением и обошла сразу двух чемпионок Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android