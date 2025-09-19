Скидки
ОИ квалификация. Спортивные пары. Произвольная программа
Бетина Попова считает, что на Петросян не повлияло отсутствие тренера за бортиком в Пекин

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова считает, что отсутствие тренера не повлияло на прокат россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

— Лутц не совсем получился у Аделии. Это из-за волнения или помешало что-то другое?
— Ну, конечно же, это волнение, 100% это нервы. Даже было видно по стартовой позиции, что она тяжело дышала и переживала. Это совершенно нормально: вы попробуйте не нервничать на таком турнире!

— Отсутствие Этери Георгиевны у бортика, по вашему, как-то повлияло на Аделию?
— Она всё равно чувствовала поддержку Этери Георгиевны. Кроме того, за бортиком был представитель ФФККР Валерий Артюхов — все поддерживали её. Спортсмены группы Тутберидзе — фигуристы очень высокого уровня, всегда готовые выйти на лёд и выступать, несмотря ни на что, в любой ситуации. Аделия это продемонстрировала: даже допуская ошибку на лутце, она не растерялась, собралась и выполнила всё остальное на отлично, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

