ОИ квалификация. Спортивные пары. Произвольная программа
09:30 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Наших спортсменов ждут». Бетина Попова — о поддержке Петросян в Пекине

«Наших спортсменов ждут». Бетина Попова — о поддержке Петросян в Пекине
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова высказалась о поддержке россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

— Фанаты из Китая, России и наши журналисты поддержали Аделию на трибунах в Пекине. Насколько сильно такая поддержка помогает спортсменке?
— Как мне кажется, сегодня ей было не до этого. Но уже после проката, я думаю, она испытала огромную радость. Мне кажется, для всех спортсменов сейчас очень важно видеть такую поддержку на международной арене — осознавать, что наших спортсменов ждут, и это помогает верить в светлое будущее, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Комментарии
