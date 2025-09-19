«Наших спортсменов ждут». Бетина Попова — о поддержке Петросян в Пекине

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова высказалась о поддержке россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

— Фанаты из Китая, России и наши журналисты поддержали Аделию на трибунах в Пекине. Насколько сильно такая поддержка помогает спортсменке?

— Как мне кажется, сегодня ей было не до этого. Но уже после проката, я думаю, она испытала огромную радость. Мне кажется, для всех спортсменов сейчас очень важно видеть такую поддержку на международной арене — осознавать, что наших спортсменов ждут, и это помогает верить в светлое будущее, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.