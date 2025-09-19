Бетина Попова пожелала Гуменнику и Петросян крепких нервов

Победительница Универсиады-2019 по фигурному катанию Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, пожелала россиянам Аделии Петросян и Петру Гуменнику крепких нервов на олимпийском отборочном турнире, который проходит в Пекине (Китай).

«Тут хочется пожелать только одного — крепких нервов, потому что наши ребята сильные, и даже с какими-то недочётами они в состоянии занять необходимые места для получения квоты, и хочется просто, чтобы они лишний раз не нервничали. Им переживать не нужно, они полностью заслуживают поездку на Олимпийские игры!» — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.