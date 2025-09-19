Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Будем ждать произвольную с большой надеждой». Жулин — о выступлении Петросян в Пекине

«Будем ждать произвольную с большой надеждой». Жулин — о выступлении Петросян в Пекине
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался о выступлении россиянки Аделии Петросян в короткой программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине (Китай).

«Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную с большой надеждой», — приводит слова Жулина ТАСС.

В Пекине Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе. За своё выступление она получила 68,72 балла. В прокате она допустила помарку на лутце. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

