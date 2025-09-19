Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: результаты на 19 сентября 2025 года

В пятницу, 19 сентября, в Пекине стартовала соревновательная часть олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня турнира.
Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 19 сентября:
Танцы на льду, ритм-танец;
1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 80,95
2. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 73,35
3. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 69,30
Пары, короткая программа;
1. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 66,68
2. Камий Ковалёв – Павел Ковалёв (Франция) – 64,28
3. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 63,85
Женщины, короткая программа.
1. Аделия Петросян (Россия) — 68,72
2. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,08
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 66,92.
Из россиян в статусе нейтральных атлетов в нём примут участие одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов.