Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: результаты на 19 сентября 2025 года

Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: результаты на 19 сентября 2025 года
В пятницу, 19 сентября, в Пекине стартовала соревновательная часть олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня турнира.

Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 19 сентября:

Танцы на льду, ритм-танец;

1. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 80,95

2. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 73,35

3. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 69,30

Пары, короткая программа;

1. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 66,68

2. Камий Ковалёв – Павел Ковалёв (Франция) – 64,28

3. Карина Акопова – Никита Рахманин (Армения) – 63,85

Женщины, короткая программа.

1. Аделия Петросян (Россия) — 68,72

2. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,08

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 66,92.

Из россиян в статусе нейтральных атлетов в нём примут участие одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов.

