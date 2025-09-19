Пресс-служба ISU назвала «потрясающей» короткую программу Петросян на турнире в Пекине
Пресс-служба Международного союза конькобежцев отреагировала на выступление россиянки Аделии Петросян в короткой программе на олимпийском отборочном турнире, который проходит в Пекине (Китай). Петросян показала лучший результат в короткой программе. За своё выступление она получила 68,72 балла.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Короткая программа
19 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
68.72
2
Анастасия Губанова
Грузия
68.08
3
Луна Хендрикс
Бельгия
66.92
«Аделия Петросян лидирует с потрясающей программой, вдохновлённой Майклом Джексоном! Лунная походка к олимпийскому месту — сможет ли она финишировать уверенно и получить билет на Олимпиаду-2026?» — говорится в сообщении пресс-службы ISU.
Второе место после короткой программы занимает представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).
