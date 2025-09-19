Отборочный турнир по фигурному катанию на ОИ-2026: расписание на 20 сентября 2025 года

В субботу, 20 сентября, в Пекине продолжится соревновательная часть олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго дня турнира.
Олимпийские игры — 2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). 20 сентября:
5:00. Мужчины. Короткая программа;
9:30. Спортивные пары, произвольная программа;
12:15. Женщины, произвольная программа.
Отборочный турнир Skate to Milano является единственной возможностью пробиться на ОИ-2026 для российских фигуристов. Из россиян в статусе нейтральных атлетов в нём примут участие одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник.