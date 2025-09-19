Медведева — о своём чувстве юмора: оно своеобразное, наверное, у всех спортсменов такое

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева высказалась об участии в шоу «Мне смешно» и ответила на комментарий о своём чувстве юмора.

Фанат: Женя в этом видео – как учитель начальных классов, зачем-то надела очки не к месту. И ребята точно сказали, что чувство юмора у неё своеобразное, смеётся она как енот.

Медведева: Енотов люблю, если вы пытались меня оскорбить, то у вас не получилось. У моей мамы всегда была мечта завести двух енотов, я морально к этому готовилась, это одни из моих самых любимых животных. А как смеются еноты, к сожалению, никто не знает. Поэтому это останется в вашей фантазии.

Что касается очков. В какой-то момент поняла, что стала плохо видеть вдали. Пришёл возраст, и какие-то изменения в моих глазках происходит. Действительно, у меня были эксперименты, думаю: «Дай-ка похожу в очках, посмотрю, идёт ли мне это». Как видите, в последнее время, да и в принципе, появляюсь в кадре без очков. Во-первых, они бликуют, во-вторых, в кадре идут не очень. Это был эксперимент. Очки в кадре больше не надеваю, только дома, когда вяжу крючком или читаю книжку. Или же когда смотрю футбол на стадионе, мне нужно увидеть, кто пинает мяч, потому что без очков ничего не рассмотрю.

Своеобразное чувство юмора. Должна признаться вам, что конкретно в записи этого выпуска с ребятами мне было немного некомфортно, потому что, во-первых, от себя не ожидала, какое чувство юмора покажу. И, наверное, такой формат был для меня экспериментальным, как и для них, потому что, насколько знаю, это было самое начало съёмок проекта, они только пристреливались. Но могу ошибаться.

Да, были моменты, когда не понимала, как реагировать на шутки, нужно ли вставлять сейчас свои, возможно, в некоторых моментах чувствовала себя шатко. Это правда так, но мы же всегда иногда себя чувствуем неуверенно, когда над тобой шутят или тебе приходится шутить над кем-то. Поэтому своеобразное чувство юмора, наверное, у всех спортсменов оно такое. Мы вообще циники и иногда это скрываем, поэтому я действительно немного стеснялась, — сказала Медведева на своем YouTube-канале.