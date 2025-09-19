Евгения Медведева рассказала о неприятном эпизоде во время благотворительного матча

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева высказалась о неприятном эпизоде, который случился с ней во время благотворительного футбольного матча.

«Можем порассуждать на тему травм в спорте. Я выходила на благотворительный матч, хоть там и непрофессиональные футболисты играют, но вот я фигуристка, и где футбол, казалось бы? Несмотря на то что я болельщица любимого «Динамо», всё равно на поле редко выходила. Это был мой второй раз, когда, условно, я вышла попинать мяч на большом поле.

Несмотря на то что со мной на поле вышли актёры, блогеры, люди совершенно разных профессий, я была готова к тому, что это крепкие и взрослые мужчины. И, конечно же, изначально понимала, что, возможно, мячиком мне прилетит. Это был восьмой благотворительный матч, мне сказали, что за всю историю я первая девочка [участница]. Поэтому я с гордостью несла эту ношу прилетевшего мяча мне в живот. Со мной всё в порядке, не переживайте.

То, что спорт — штука травмоопасная, мы и так знаем. Развивать тему травм в фигурном катании не будем, потому что вы будете говорить, что это плач Ярославны, и опять выльете на меня ушат помоев за то, что жалуюсь. Как закончилась история с мячом? Я съела сосиску в тесте и успокоилась, потому что любая вкусность всегда поднимает настроение», — сказала Медведева в шоу «Бес комментариев».