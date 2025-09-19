Медведева — о хейте: подумайте 150 раз, какой осадок ваш комментарий может оставить

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева высказалась о хейте в социальных сетях относительно своей фигуры.

«У меня такое тело, я худая от природы. Да, я вешу не более 50 кг при росте 159 см уже очень много лет. Именно поэтому я занимаюсь фигурным катанием, а не тяжёлой атлетикой. И немного странно рассуждать: такой вес, не такой вес, правильный, неправильный… Каждый спорт имеет свои требования – точно так же, как и моделинг, тяжёлая атлетика, про которую я только что говорила, плавание, бег и, конечно же, наше любимое фигурное катание.

Относитесь бережнее к своему здоровью и к ментальному здоровью спортсменов, если вдруг вы решаете оставить какой-либо комментарий. Подумайте 150 раз, какой осадок он может оставить у девочки, которая это прочитает», — сказала Медведева на своем YouTube-канале.