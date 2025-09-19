«Наш маленький, но такой большой герой». Бойкова — о выступлении Петросян в Пекине

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова поддержала российскую фигуристку, двукратную чемпионку России Аделию Петросян после выступления в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Наш маленький, но такой большой герой», — написала Бойкова на своей странице в социальных сетях.

Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. За своё выступление она получила 68,72 балла. В прокате она допустила помарку на лутце. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).