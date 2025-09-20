Прямая трансляция короткой программы Гуменника на отборе к ОИ-2026

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине (Китай) с 19 по 21 сентября. Российские спортсмены представлены только в одиночных соревнованиях: это Аделия Петросян и Пётр Гуменник, которые выступят в нейтральном статусе.

В субботу, 20 сентября, на отборочном турнире Олимпиады свои короткие программы представят мужчины. Начало — в 5.00 по московскому времени. Пётр Гуменник выступит вторым в первой группе участников. Россиянин выйдет на лёд примерно в 05:14.

В прямом эфире олимпийский квалификационный турнир будет транслировать онлайн-платформа Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Напомним, на турнире в Пекине будут разыграны оставшиеся квоты на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо: по пять — в мужском и женском одиночном катании, три — в парном катании и четыре — в танцах на льду.