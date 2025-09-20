Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Фигурное катание

Смотреть прямую трансляцию короткой программы Петра Гуменника на отборе к ОИ-2026 онлайн

Пётр Гуменник.
Комментарии

В субботу, 20 сентября, на отборочном турнире в Пекине свои короткие программы представят мужчины. Начало — в 5.00 по московскому времени.

Россию на этом соревновании представит Пётр Гуменник, который выступит вторым в первой группе участников. Фигурист выйдет на лёд примерно в 05:14.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Евгений Пузанов
Беларусь
66.38
3
Диас Жиренбаев
Казахстан
64.92

В прямом эфире олимпийский квалификационный турнир будет транслировать онлайн-платформа Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

На турнире в Пекине разыгрываются оставшиеся квоты на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо: по пять — в мужском и женском одиночном катании, три — в парном катании и четыре — в танцах на льду.

