Смотреть прямую трансляцию короткой программы Петра Гуменника на отборе к ОИ-2026 онлайн
В субботу, 20 сентября, на отборочном турнире в Пекине свои короткие программы представят мужчины. Начало — в 5.00 по московскому времени.
Россию на этом соревновании представит Пётр Гуменник, который выступит вторым в первой группе участников. Фигурист выйдет на лёд примерно в 05:14.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Евгений Пузанов
Беларусь
66.38
3
Диас Жиренбаев
Казахстан
64.92
В прямом эфире олимпийский квалификационный турнир будет транслировать онлайн-платформа Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
На турнире в Пекине разыгрываются оставшиеся квоты на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо: по пять — в мужском и женском одиночном катании, три — в парном катании и четыре — в танцах на льду.
Комментарии
