Прямая трансляция произвольной программы Аделии Петросян на отборе к ОИ-2026

В субботу, 20 сентября, на отборочном турнире в Пекине свои произвольные программы представят женщины. Начало — в 12:15 мск.

Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы, набрав 68,72 балла. Для попадания на Олимпийские игры — 2026 спортсменке нужно финишировать на турнире в Пекине в топ-5.

Петросян выступит последней в заключительной пятой разминке. Время выхода на лёд российской фигуристки — ориентировочно в 16:28 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть олимпийский квалификационный турнир можно будет на онлайн-платформе Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.