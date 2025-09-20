Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Фигурное катание

Прямая трансляция произвольной программы Аделии Петросян на отборе к ОИ-2026
Аделия Петросян.
Аделия Петросян.

В субботу, 20 сентября, на отборочном турнире в Пекине свои произвольные программы представят женщины. Начало — в 12:15 мск.

Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы, набрав 68,72 балла. Для попадания на Олимпийские игры — 2026 спортсменке нужно финишировать на турнире в Пекине в топ-5.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
2
Анастасия Губанова
Грузия
3
Луна Хендрикс
Бельгия

Петросян выступит последней в заключительной пятой разминке. Время выхода на лёд российской фигуристки — ориентировочно в 16:28 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть олимпийский квалификационный турнир можно будет на онлайн-платформе Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

