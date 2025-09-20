Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник успешно провёл последнюю тренировку перед КП олимпийского отбора в Пекине

Пётр Гуменник успешно провёл последнюю тренировку перед КП олимпийского отбора в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник чисто откатал финальную тренировку в преддверии короткой программы на олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano в Пекине, сообщает ТАСС. Эти соревнования являются единственным возможным путём попадания на Олимпиаду-2026 для российских фигуристов в мужском одиночном и женском одиночном катании.

В ходе тренировки Гуменник исполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Ранее стало известно, что единственный российский участник мужских отборочных прокатов Пётр Гуменник выступит в короткой программе отборочного турнира в Пекине вторым. 19 сентября единственная российская участница в женском одиночном катании 18-летняя Аделия Петросян стала победительницей короткой программы, набрав 68,72 балла при 68,08 и 66,92 балла у ближайших преследователей. Для квалификации на Олимпиаду-2026 Гуменнику и Петросян необходимо попасть в топ-5 в итоговом зачёте.

Видео: Фигурист Пётр Гуменник сыграл на фортепиано на концерте:

Материалы по теме
Гуменник выступит вторым в короткой программе на олимпийском отборе в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android