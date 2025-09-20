Пётр Гуменник успешно провёл последнюю тренировку перед КП олимпийского отбора в Пекине

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник чисто откатал финальную тренировку в преддверии короткой программы на олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano в Пекине, сообщает ТАСС. Эти соревнования являются единственным возможным путём попадания на Олимпиаду-2026 для российских фигуристов в мужском одиночном и женском одиночном катании.

В ходе тренировки Гуменник исполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Ранее стало известно, что единственный российский участник мужских отборочных прокатов Пётр Гуменник выступит в короткой программе отборочного турнира в Пекине вторым. 19 сентября единственная российская участница в женском одиночном катании 18-летняя Аделия Петросян стала победительницей короткой программы, набрав 68,72 балла при 68,08 и 66,92 балла у ближайших преследователей. Для квалификации на Олимпиаду-2026 Гуменнику и Петросян необходимо попасть в топ-5 в итоговом зачёте.

