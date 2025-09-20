Пётр Гуменник чисто исполнил короткую программу на олимпийском отборе в Пекине
Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник завершил прокат в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Евгений Пузанов
Беларусь
66.38
3
Диас Жиренбаев
Казахстан
64.92
В прокате Пётр чисто исполнил прыжковый контент: каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Гуменник выполнил безупречно — все вращения и дорожка шагов на четвёртый уровень.
За своё выступление Гуменник получил от судей 93,8 балла. Он выступил под вторым стартовым номером и является промежуточным лидером.
Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и обязательной программ.
