Пётр Гуменник чисто исполнил короткую программу на олимпийском отборе в Пекине

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник завершил прокат в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano.

В прокате Пётр чисто исполнил прыжковый контент: каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Гуменник выполнил безупречно — все вращения и дорожка шагов на четвёртый уровень.

За своё выступление Гуменник получил от судей 93,8 балла. Он выступил под вторым стартовым номером и является промежуточным лидером.

Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и обязательной программ.