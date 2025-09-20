«Заставила понервничать на лутце». Глейхенгауз — о прокате Петросян на олимпийском отборе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал прокат своей подопечной — 18-летней российской фигуристки Аделии Петросян — на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano.

«В целом, как сказала Аделия, нормально, рабочий прокат. Заставила понервничать на лутце, потом сделала уверенно каскад, другие элементы тоже. Оценки ожидаемые. Если бы она сделала хорошо лутц, то получила бы 70-70,50 балла. Как я и говорил ранее, ждать высоких компонентов на первых международных соревнованиях не стоило.

Помню, когда мы ездили с Алиной или Аней (Загитовой и Щербаковой — Прим. «Чемпионата») на первые международные старты по мастерам, были те же компоненты примерно — 31,50. Потом с большим количеством соревнований, с новыми победами компоненты росли. Но сейчас такой возможности нет. Будет один старт и второй», — сказал Глейхенгауз в прямом эфире трансляции Okko.

19 сентября Аделия Петросян выиграла короткую программу отборочного турнира с результатом 68,72 балла.

Видео: Четверной сальхов Аделии Петросян