Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Пётр Гуменник установил личный рекорд на международной арене

Пётр Гуменник установил личный рекорд на международной арене
Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник установил личный рекорд на международной арене в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano. Российский фигурист получил от судей 93,8 балла — это его наивысший результат. Ранее Пётр на турнире Мемориал Дениса Тена в 2021 году получил 91,84 балла.

В прокате на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano Гуменник чисто исполнил прыжковый контент: каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр выполнил безупречно — все вращения и дорожка шагов на четвертый уровень.

Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и обязательной программ.

