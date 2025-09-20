Стала известна оценка короткой программы Петра Гуменника на олимпийском отборе в Пекине

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник получил от судей 93,8 балла за выступление в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano. Эти соревнования являются единственной возможностью для российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026.

В ходе своего проката Гуменник чисто исполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель, а также все вращения и дорожку шагов на четвёртый уровень.

В промежуточном зачёте после прокатов первой группы 23-летний Пётр Гуменник занимает первое место.

Ранее, 19 сентября, 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян стала лучшей по итогам короткой программы в женском одиночном катании.