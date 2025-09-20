Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стала известна оценка короткой программы Петра Гуменника на олимпийском отборе в Пекине

Стала известна оценка короткой программы Петра Гуменника на олимпийском отборе в Пекине
Комментарии

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник получил от судей 93,8 балла за выступление в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano. Эти соревнования являются единственной возможностью для российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Евгений Пузанов
Беларусь
66.38
3
Диас Жиренбаев
Казахстан
64.92

В ходе своего проката Гуменник чисто исполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель, а также все вращения и дорожку шагов на четвёртый уровень.

В промежуточном зачёте после прокатов первой группы 23-летний Пётр Гуменник занимает первое место.

Ранее, 19 сентября, 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян стала лучшей по итогам короткой программы в женском одиночном катании.

Материалы по теме
Гуменник покорил судей в Пекине! Шикарный прокат с двумя квадами и программа-шедевр. LIVE
Live
Гуменник покорил судей в Пекине! Шикарный прокат с двумя квадами и программа-шедевр. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android