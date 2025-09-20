Стала известна оценка короткой программы Петра Гуменника на олимпийском отборе в Пекине
Поделиться
Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник получил от судей 93,8 балла за выступление в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano. Эти соревнования являются единственной возможностью для российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Евгений Пузанов
Беларусь
66.38
3
Диас Жиренбаев
Казахстан
64.92
В ходе своего проката Гуменник чисто исполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель, а также все вращения и дорожку шагов на четвёртый уровень.
В промежуточном зачёте после прокатов первой группы 23-летний Пётр Гуменник занимает первое место.
Ранее, 19 сентября, 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян стала лучшей по итогам короткой программы в женском одиночном катании.
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
06:32
-
06:11
-
05:45
-
05:36
-
05:21
-
05:19
-
05:00
-
03:00
-
02:00
-
01:52
- 19 сентября 2025
-
23:30
-
23:00
-
22:53
-
22:53
-
21:42
-
21:25
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:37
-
20:35
-
20:10
-
19:45
-
19:16
-
18:38
-
18:29
-
18:21
-
18:17
-
17:11
-
16:44
-
16:33
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:40