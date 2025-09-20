Пётр Гуменник лидирует в короткой программе отбора на ОИ-2026 после трёх разминок

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник возглавляет общий зачёт короткой программы Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano после третьей разминки. За свой прокат выступавший под вторым номером российский фигурист получил 93,8 балла, что позволяет ему сохранять промежуточное лидерство и рассчитывать на высокое место в итоговой таблице.

Второе место после трёх разминок занимает Давиде Льютон Брейн из Монако (73,56 балла), третье — украинец Кирилл Марсак (72,33).

Турнир Skate to Milano является единственной возможностью для российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026. Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и произвольной программ.