Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник лидирует в короткой программе отбора на ОИ-2026 после трёх разминок

Пётр Гуменник лидирует в короткой программе отбора на ОИ-2026 после трёх разминок
Комментарии

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник возглавляет общий зачёт короткой программы Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano после третьей разминки. За свой прокат выступавший под вторым номером российский фигурист получил 93,8 балла, что позволяет ему сохранять промежуточное лидерство и рассчитывать на высокое место в итоговой таблице.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Давиде Льютон Брейн
Монако
73.56
3
Кирилл Марсак
Украина
72.33

Второе место после трёх разминок занимает Давиде Льютон Брейн из Монако (73,56 балла), третье — украинец Кирилл Марсак (72,33).

Турнир Skate to Milano является единственной возможностью для российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026. Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и произвольной программ.

Материалы по теме
Гуменник повторит успех Щербаковой? Его костюм отсылает к тому самому «Парфюмеру»! LIVE
Live
Гуменник повторит успех Щербаковой? Его костюм отсылает к тому самому «Парфюмеру»! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android