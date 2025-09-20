Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз: хотел бы увидеть за прокат Петра Гуменника 98 баллов, но мы всё понимаем

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал прокат и оценки 23-летнего российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Евгений Пузанов
Беларусь
66.38
3
Диас Жиренбаев
Казахстан
64.92

«Справился, сделал все элементы. Нет предела совершенству, но огромный молодец для первого официального, ещё и международного старта в сезоне и такого давления. Просто прекрасный прокат.

Мы хотим, чтобы он боролся за самые высокие места, с самыми топовыми спортсменами. Чуть-чуть была потеря на вращении, немного не хватило на скорости в бедуинском прыжке, и волчок со сменой ноги был не на большие плюсы – получил совсем маленькие надбавки. Для борьбы с самыми топовыми спортсменами не хочется терять нигде. Я бы хотел увидеть за такой прокат где-то 98 баллов, но мы всё понимаем», – сказал Глейхенгауз в прямом эфире трансляции Okko.

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник получил от судей за выступление в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano 93,8 балла.

