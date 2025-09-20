Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Фигурное катание

Стала известна заявка контента Петросян на произвольную программу в олимпийском отборе

Аудио-версия:
Опубликован лист заявок контента фигуристок на произвольную программу в женском одиночном катании на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano в Пекине.

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила каскады тройной лутц — двойной тулуп, тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель — секвенция и тройной флип — тройной тулуп, а также тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов и тройной флип.

Стоит отметить, что в заявке Петросян нет элементов ультра-си — четверных прыжков и тройного акселя.

Произвольная программа среди женщин пройдёт сегодня, 20 сентября, её начало запланировано на 12:15 мск. После короткой программы Аделия Петросян лидирует с результатом 68,72 балла.

Видео: Четверной сальхов Аделии Петросян

«Следующая олимпийская чемпионка!» Весь мир замер в восхищении после явления Петросян
