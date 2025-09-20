Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз — о постановке КП Гуменника в ОИ-отборе: выбирал между сотней вариантов

Глейхенгауз — о постановке КП Гуменника в ОИ-отборе: выбирал между сотней вариантов
Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как предложил претенденту на олимпийскую квоту Петру Гуменнику постановку «Парфюмер» для проката в короткой программе на отборочном турнире в Пекине.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Давиде Льютон Брейн
Монако
73.56
3
Кирилл Марсак
Украина
72.33

«Долго думал. Это честь, когда тебе доверяют постановки в олимпийский сезон, нужно не упасть в грязь лицом, придумать что-то особенное. Причин, по которым я что-то отметал, было много, больше ориентировался, что на Петю «сядет», необходимо было то, что покажет его грацию, наполненность внутреннюю, ведь Петя умеет чувствовать свои программы — не только хореографией выражать это, но и взглядом, сменой настроения. Я предложил «Парфюмера», когда выбирал между сотней вариантов, и Пете понравилось», — сказал Глейхенгауз в прямом эфире трансляции Okko.

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник получил от судей за выступление в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano с постановкой «Парфюмер» 93,8 балла.

