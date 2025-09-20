Глейхенгауз — о постановке КП Гуменника в ОИ-отборе: выбирал между сотней вариантов

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как предложил претенденту на олимпийскую квоту Петру Гуменнику постановку «Парфюмер» для проката в короткой программе на отборочном турнире в Пекине.
«Долго думал. Это честь, когда тебе доверяют постановки в олимпийский сезон, нужно не упасть в грязь лицом, придумать что-то особенное. Причин, по которым я что-то отметал, было много, больше ориентировался, что на Петю «сядет», необходимо было то, что покажет его грацию, наполненность внутреннюю, ведь Петя умеет чувствовать свои программы — не только хореографией выражать это, но и взглядом, сменой настроения. Я предложил «Парфюмера», когда выбирал между сотней вариантов, и Пете понравилось», — сказал Глейхенгауз в прямом эфире трансляции Okko.
Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник получил от судей за выступление в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano с постановкой «Парфюмер» 93,8 балла.
- 20 сентября 2025
-
07:12
-
06:56
-
06:32
-
06:11
-
05:45
-
05:36
-
05:21
-
05:19
-
05:00
-
03:00
-
02:00
-
01:52
- 19 сентября 2025
-
23:30
-
23:00
-
22:53
-
22:53
-
21:42
-
21:25
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:37
-
20:35
-
20:10
-
19:45
-
19:16
-
18:38
-
18:29
-
18:21
-
18:17
-
17:11
-
16:44
-
16:33
-
16:20
-
16:07