Глейхенгауз — о постановке КП Гуменника в ОИ-отборе: выбирал между сотней вариантов

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, как предложил претенденту на олимпийскую квоту Петру Гуменнику постановку «Парфюмер» для проката в короткой программе на отборочном турнире в Пекине.

«Долго думал. Это честь, когда тебе доверяют постановки в олимпийский сезон, нужно не упасть в грязь лицом, придумать что-то особенное. Причин, по которым я что-то отметал, было много, больше ориентировался, что на Петю «сядет», необходимо было то, что покажет его грацию, наполненность внутреннюю, ведь Петя умеет чувствовать свои программы — не только хореографией выражать это, но и взглядом, сменой настроения. Я предложил «Парфюмера», когда выбирал между сотней вариантов, и Пете понравилось», — сказал Глейхенгауз в прямом эфире трансляции Okko.

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник получил от судей за выступление в короткой программе на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano с постановкой «Парфюмер» 93,8 балла.