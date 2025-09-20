Пётр Гуменник набрал в КП ОИ-отбора больше баллов, чем победитель КП Евро-2025

Результат российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине (93,8 балла) превысил результаты в короткой программе всех участников чемпионата Европы — 2025. Выигравший КП чемпионата Европы французский фигурист Адам Сяо Хим Фа получил за свой победный прокат 93,12 балла.

С результатом 93,8 балла Пётр Гуменник стал бы четвёртым в короткой программе на чемпионате мира — 2025 в Бостоне. Результат выше него тогда показали только представитель США Илья Малинин (110,41), японец Юма Кагияма (107,09) и Михаил Шайдоров из Казахстана (94,77).

Видео: Новая произвольная программа Петра Гуменника (2022)