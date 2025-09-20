Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник набрал в КП ОИ-отбора больше баллов, чем победитель КП Евро-2025

Пётр Гуменник набрал в КП ОИ-отбора больше баллов, чем победитель КП Евро-2025
Комментарии

Результат российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине (93,8 балла) превысил результаты в короткой программе всех участников чемпионата Европы — 2025. Выигравший КП чемпионата Европы французский фигурист Адам Сяо Хим Фа получил за свой победный прокат 93,12 балла.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24

С результатом 93,8 балла Пётр Гуменник стал бы четвёртым в короткой программе на чемпионате мира — 2025 в Бостоне. Результат выше него тогда показали только представитель США Илья Малинин (110,41), японец Юма Кагияма (107,09) и Михаил Шайдоров из Казахстана (94,77).

Видео: Новая произвольная программа Петра Гуменника (2022)

