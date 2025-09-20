Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пётр Гуменник выиграл короткую программу на олимпийском отборе в Пекине

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник стал победителем короткой программы на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano. За свой прокат выступавший под вторым номером российский фигурист получил 93,8 балла, что позволило ему завоевать первое место в итоговой таблице.

Вторым по итогам КП стал мексиканец Донован Каррильо (84,97), третьим — француз Франсуа Пито (81,24 балла).

Турнир Skate to Milano является единственной возможностью для российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026. Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Мужчины, короткая программа:

1. Пётр Гуменник (Россия) — 93,8;

2. Донован Каррильо (Мексика) — 84,97;

3. Франсуа Пито (Франция) — 81,24;

4. Хёнгём Ким (Южная Корея) — 74,69;

5. Давиде Льютон Брейн (Монако) — 73,56.