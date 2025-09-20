Пётр Гуменник выиграл КП ОИ-отбора, Медведев — в 1/4 финала Ханчжоу. Главное к утру
Российский фигурист Пётр Гуменник стал победителем в короткой программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине, 18-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в китайском Ханчжоу, полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сыграл в официальном матче во второй раз в сезоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Пётр Гуменник выиграл короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.
- Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Ханчжоу, отдав Нишешу Басаваредди пять геймов.
- «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Бетису» в матче 5-го тура Ла Лиги.
- Царукян задушил экс-чемпиона UFC на турнире ACBJJ 18.
- Стала известна заявка контента Петросян на произвольную программу в олимпийском отборе.
- Пётр Гуменник чисто исполнил короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.
- Заявлявший о коррупции в футболе губернатор Самарской области покинет свой пост — источник.
- Артемий Панарин получил повреждение на тренировке «Рейнджерс».
- «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», у уфимцев четвёртое поражение подряд.
- Гол Мёрфи принёс СКА победу в овертайме над минским «Динамо».
- Швёнтек разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Сеуле.
- Физиев снялся с главного боя турнира UFC в Рио-де-Жанейро против Оливейры — источник.
