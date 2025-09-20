Пётр Гуменник выиграл КП ОИ-отбора, Медведев — в 1/4 финала Ханчжоу. Главное к утру

Российский фигурист Пётр Гуменник стал победителем в короткой программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине, 18-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в китайском Ханчжоу, полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сыграл в официальном матче во второй раз в сезоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».