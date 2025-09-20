Скидки
Главная Фигурное катание Новости

20 сентября главные новости спорта, футбол, хоккей, КХЛ, фигурное катание, ОИ-отбор, теннис

Пётр Гуменник выиграл КП ОИ-отбора, Медведев — в 1/4 финала Ханчжоу. Главное к утру
Российский фигурист Пётр Гуменник стал победителем в короткой программе на олимпийском отборочном турнире в Пекине, 18-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в китайском Ханчжоу, полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сыграл в официальном матче во второй раз в сезоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Пётр Гуменник выиграл короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.
  2. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Ханчжоу, отдав Нишешу Басаваредди пять геймов.
  3. «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Бетису» в матче 5-го тура Ла Лиги.
  4. Царукян задушил экс-чемпиона UFC на турнире ACBJJ 18.
  5. Стала известна заявка контента Петросян на произвольную программу в олимпийском отборе.
  6. Пётр Гуменник чисто исполнил короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.
  7. Заявлявший о коррупции в футболе губернатор Самарской области покинет свой пост — источник.
  8. Артемий Панарин получил повреждение на тренировке «Рейнджерс».
  9. «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», у уфимцев четвёртое поражение подряд.
  10. Гол Мёрфи принёс СКА победу в овертайме над минским «Динамо».
  11. Швёнтек разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Сеуле.
  12. Физиев снялся с главного боя турнира UFC в Рио-де-Жанейро против Оливейры — источник.
