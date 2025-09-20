Аделия Петросян чисто откатала тренировку перед произвольной программой на отборе в Пекине

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян без ошибок провела прокат своей произвольной программы на тренировке на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Петросян исполнила каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, комбинация тройной лутц — двойной аксель — двойной тулуп, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.

Аделия Петросян лидирует на соревнованиях в Пекине по итогам короткой программы. За своё выступление она получила 68,72 балла. Второе место занимает представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замыкает бельгийка Луна Хендрикс (66,92).