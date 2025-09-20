Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян чисто откатала тренировку перед произвольной программой на отборе в Пекине

Аделия Петросян чисто откатала тренировку перед произвольной программой на отборе в Пекине
Комментарии

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян без ошибок провела прокат своей произвольной программы на тренировке на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

Петросян исполнила каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, комбинация тройной лутц — двойной аксель — двойной тулуп, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной флип.

Аделия Петросян лидирует на соревнованиях в Пекине по итогам короткой программы. За своё выступление она получила 68,72 балла. Второе место занимает представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замыкает бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

Материалы по теме
«Следующая олимпийская чемпионка!» Весь мир замер в восхищении после явления Петросян
«Следующая олимпийская чемпионка!» Весь мир замер в восхищении после явления Петросян
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android