ISU опубликовал видео Петра Гуменника из Пекина под песню на украинском языке
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в социальных сетях видеонарезку лучших моментов серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника в короткой программе олимпийского отбора, который проходит в Пекине (Китай). Организация подложила под видео трек украинской группы Kazka «Плакала».
Гуменник — один из двух представителей России, которые были допущены на отборочный турнир на ОИ-2026 в Пекине. Пётр выступает в столице Китая в нейтральном статусе из-за бана России на фоне ситуации на Украине.
Гуменник уверенно выиграл короткую программу в Пекине, набрав 93,80 балла.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24
