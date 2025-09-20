ISU опубликовал видео Петра Гуменника из Пекина под песню на украинском языке

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в социальных сетях видеонарезку лучших моментов серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника в короткой программе олимпийского отбора, который проходит в Пекине (Китай). Организация подложила под видео трек украинской группы Kazka «Плакала».

Гуменник — один из двух представителей России, которые были допущены на отборочный турнир на ОИ-2026 в Пекине. Пётр выступает в столице Китая в нейтральном статусе из-за бана России на фоне ситуации на Украине.

Гуменник уверенно выиграл короткую программу в Пекине, набрав 93,80 балла.