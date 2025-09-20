Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Фигурное катание

Стала известна детализация оценок Гуменника на отборочном турнире в Пекине

Стала известна детализация оценок Гуменника на отборочном турнире в Пекине
Аудио-версия:
В субботу, 20 сентября, российский фигурист Пётр Гуменник представил короткую программу на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, проходящем в Пекине. По итогам прокатов Гуменник уверенно стал лидером соревнований.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24

Фото: International skating union

В программе фигурист исполнил каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Все непрыжковые элементы были выполнены фигуристом на максимальный четвёртый уровень.

Произвольные программы мужчин пройдут в воскресенье, 21 сентября. Их начало запланировано на 8:45 мск.

Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. В качестве нейтральных атлетов в нём участвуют российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане.

