Фото: эмоции Петра Гуменника после объявления оценок на олимпийском отборе в Пекине
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник с улыбкой отреагировал на оценки за своё выступление в короткой программе в рамках квалификационного турнира к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). Гуменник получил за выступление 93,80 балла — это его личный рекорд на международных соревнованиях.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24
Фото: Кадр из трансляции
Вторым по итогам короткой программы идёт мексиканец Донован Каррильо (84,97). Тройку лидеров замыкает француз Франсуа Пито (81,24). Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и произвольной программ.
Комментарии
