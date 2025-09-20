Скидки
Олимпийская квалификация. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
12:15 Мск
Фигурное катание

Фото: эмоции Петра Гуменника после объявления оценок на олимпийском отборе в Пекине

Фото: эмоции Петра Гуменника после объявления оценок на олимпийском отборе в Пекине
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в одиночном катании Пётр Гуменник с улыбкой отреагировал на оценки за своё выступление в короткой программе в рамках квалификационного турнира к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). Гуменник получил за выступление 93,80 балла — это его личный рекорд на международных соревнованиях.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Короткая программа
20 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
93.80
2
Донован Каррильо
Мексика
84.97
3
Франсуа Пито
Франция
81.24

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Вторым по итогам короткой программы идёт мексиканец Донован Каррильо (84,97). Тройку лидеров замыкает француз Франсуа Пито (81,24). Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и произвольной программ.

