Татьяна Тарасова оценила победу Гуменника в короткой программе на олимпийском отборе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Петра Гуменника на олимпийском отборе в Пекине.

«Несмотря на раннее время, смотрела выступление Гуменника. Восхищаюсь Петром! Прекрасная программа, яркое мастерство, сложные элементы. Всё было сделано на максимум», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В субботу, 20 сентября, Гуменник представил короткую программу на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, проходящем в Пекине. По итогам прокатов Гуменник уверенно стал лидером соревнований.

Квалификационный предолимпийский турнир по фигурному катанию проходит с 19 по 21 сентября в Пекине. Фигуристы, которые в одиночных видах займут по итогам соревнования первые пять мест, получат право участвовать в Олимпиаде в Милане.